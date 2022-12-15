После гибели в аварии четырех медиков в Томской области объявлен день траура

В Томской области пятница, 16 декабря, объявлена днем траура по четырем погибшим в ДТП медикам. В этот день в регионе будут приспущены флаги Томской области, власти рекомендовали отменить развлекательные программы, передачи и мероприятия.

Авария произошла вчера, 14 декабря, на трассе Томск—Мариинск. Автомобиль скорой помощи врезался в «КамАЗ». В результате погибли сотрудники ОГАУЗ «Областной перинатальный центр им. И. Д. Евтушенко»: заместитель главврача Алла Карманова, заведующий одним из отделений Юрий Бочков, медсестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын. Специалисты ехали в Асино, чтобы забрать в перинатальный центр одну из пациенток.

Как сообщили в прокуратуре Томской области, в отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Следственное управление СКР по Томской области инициировало передачу материалов проверки о гибели четырех человек из органов дознания регионального управления МВД в следственные органы СКР.

Сам водитель «КамАЗа» также пострадал в аварии и был направлен в больницу.

Валерий Лавский, Новосибирск