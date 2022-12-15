Бывший арендатор парка «Танаис» готовится подать иск о самобанкротстве

ООО «Танаис», до 2016 года арендовавшая 211,4 тыс. кв. м земли одноименного парка в Советском районе Воронежа, планирует подать заявление о самобанкротстве. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В прошлом году банкротный иск к обществу подавала налоговая, но затем дело было прекращено. Накануне апелляционная инстанция оставила без изменений апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Воронежской области о взыскании с «Танаиса» 4,1 млн руб. в пользу муниципалитета за фактическое использование части земли парка — участков, на которых располагались аттракционы «Танаиса». Убрать сами аттракционы с территории парка мэрия Воронежа также заставила бывшего арендатора через суд.

В прошлом году ООО «Танаис» деятельность не вело, в ноябре руководителем компании вместо Ирины Юриной снова стал один из совладельцев Петр Гульбин, до 2022 года бессменно возглавлявший общество.

Администрация еще в 106 году расторгла с «Танаисом» договор аренды, так как сочла компанию недобросовестной. В качестве основной причины назывался тот факт, что ни одного мероприятия из плана развития парка арендатором не было выполнено.

Сейчас власти готовятся отдать парк в концессию. Ранее сообщалось, что в реконструкцию объекта могут вложить 292 млн руб. или 326 млн руб. — в зависимости от концепции, которая будет выбрана. Один инвестор предлагает горожанам создать «Динопарк» и велодорожки, второй — сухой фонтан и зону паркура, рассказывали в мэрии. Объем предлагаемых вложений сопоставим — 207 млн руб. или 216 млн руб., при этом софинансирование из бюджета должно составить 85 млн руб. или 110 млн руб. Имена потенциальных инвесторов не раскрываются.

Подробнее о том, как мэрия судилась с бывшим арендатором парка, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова