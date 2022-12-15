В Краснодаре недельный эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен почти на треть

По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в Краснодаре недельный эпидпорог по ОРВИ и гриппу по всем возрастным группам превышен на 30,7%, а среди взрослого населения — на 66,1%. При этом в целом по Краснодарскому краю не зарегистрировано превышения недельных эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ.

Пресс-служба администрации края сообщила, что в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях продолжается проведение «утренних фильтров» с обязательной термометрией детей, используются антисептики для рук, проводится обеззараживание воздуха. При отсутствии в классе 20% детей образовательный процесс переводится в дистанционный режим. В общественном транспорте проводится дезобработка. Масочный режим в крае не вводился, но Роспотребнадзор рекомендует гражданам носить маски в общественных местах.

Анна Перова, Краснодар