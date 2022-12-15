На Кубани за сутки выявили 78 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 78 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 14 случаев, в Сочи — 11, в Динском районе — шесть, в Анапе — пять. По четыре заболевших зафиксировали в Новороссийске, Мостовском, Славянском и Усть-Лабинском районах, по три — в Ейском, Кореновском и Новокубанском. В Геленджике, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Тихорецком районах выявили по два положительных теста. Еще по одному заболевшему зарегистрировали в Горячем Ключе, Белоглинском, Брюховецком, Кавказском, Калининском, Павловском, Северском, Туапсинском и Успенском районах.

За последние сутки выздоровели 89 человек. В стационарах лечатся 110 человек с COVID-19. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 772 пациента, в том числе 359 с COVID-19 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются три жителя.

За все время пандемии на Кубани подтвердили 343 079 случаев COVID-19. Из них 331 485 человек выписали с выздоровлением, 11 125 пациентов скончались.

Татьяна Ручкина

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