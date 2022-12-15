Депутат возмутился уходу министров с заседания Курултая

Руководитель фракции ЛДПР в Курултае Башкирии Вячеслав Рябов на пленарном заседании парламента возмутился тем, что после оглашения ежегодного послания главы республики Радия Хабирова министры покинули зал заседания и не приняли участие в рассмотрении «главного финансового документа на ближайшие три года» — проекта бюджета Башкирии на 2023 – 2025 годы.

«Видимо, у нас министры сегодня настолько заняты, то не нашли время послушать сегодня во втором чтении и в целом принятие бюджета. Все покинули зал заседания. У меня вопрос, например, по линии минспорта. Я хотел бы озвучить его, чтобы министр спорта объяснил мне, в чем проблема. Получаю отписки по плавательному бассейну «Нефтяник». В 2020 году был сделан капитальный ремонт большой чаши, но , к сожалению, малую чашу признали аварийной. На сегодняшний день дети уже не могут заниматься плаванием. Почему такая ситуация?» — возмутился депутат.

Господин Рябов обратился за поддержкой к председателю Курултая Константину Толкачеву. «Безусловно. Давайте мы пригласим на одно из заседаний министра спорта и как раз зададим все вопросы», — отозвался господин Толкачев.

«Спасибо, Вячеслав Владимирович, за поддержку», — отметила министр финансов Башкирии Лира Игтисамова, которая представляла проект бюджета.

Влада Шипилова

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