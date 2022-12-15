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В Курске увеличат число льготных маршрутов городского транспорта

В 2023 году в Курске планируют организовать движение по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по 43 муниципальным маршрутам. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Речь идет о четырех трамвайных, семи троллейбусных и 32 автобусных (сейчас льготных автобусных маршрутов — 29).

На территории региона количество межмуниципальных автобусов с предоставлением льгот останется прежним — 119, 35 из них — сезонные. Льготный проезд на региональном транспорте установлен для 26 категорий граждан.

Кроме того, сейчас в области прорабатывают вопрос о предоставлении права льготного проезда жителям приграничных территорий в Беловском, Глушковском, Кореневском, Рыльском и Суджанском районах.

По данным пресс-службы правительства Курской области, с начала года жители региона совершили более 13,4 млн поездок с использованием 42 тыс. льготных карт. В 2023 году все льготные транспортные карты будут заменены на карту жителя Курской области, получить ее в МФЦ можно уже сейчас, использовать для проезда — с 1 января 2023 года. Прежние льготные карты будут действовать до марта включительно.

Мария Старикова

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