Продлен арест экс-главы фонда капремонта Самарской области

Бывший директор Фонда капитального ремонта Самарской области Александр Константинов останется под арестом еще на два месяца. Меру пресечения продлил Железнодорожный районный суд Самары.

Чиновника задержали 21 октября текущего года. Позже его арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Александр Константинов, вступив в сговор с подрядчиком — ООО «Волгарегионстрой-с», — совершал хищения средств фонда путем завышения объемов и стоимости работ. Ущерб оценивается в размере 2,2 млн руб. Дома и на работе у главы ФКР прошли обыски.

Предшественник Александра Константинова на посту главы фонда капремонта Михаил Архипов отбывает наказание за коммерческий подкуп.

Подробнее о коррупции в областном фонде капремонта — в материале «Ъ-Волга» «Суд не задержался с арестом».

Андрей Сазонов