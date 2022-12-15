31-летний нетрезвый мужчина попал под колеса автомобиля в Сарапуле

14 декабря около 18:40 на улице Гончарова в Сарапула произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 35-летний водитель LADA Largus сбил 31-летнего нетрезвого пешехода. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, хотя тот находился в зоне его видимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии пешеход получил травмы. Мужчину госпитализировали.

В ведомстве отметили, что за 14 декабря на дорогах республики произошло шесть ДТП с пострадавшими, пять из которых — наезды на пешеходов.