Вахтенного начальника сухогруза оштрафовали на 5 тыс. рублей за посадку судна на мель

Причиной посадки сухогруза «Кизляр» на мель реки Камы, произошедшей в сентябре 2022 года в Усольском районе Прикамья, стало нарушение правил плавания вахтенным начальником теплохода. Об этом сообщает Пермская транспортная прокуратура.

Как считает надзорный орган, вахтенный не выбрал безопасную скорость движения судна и не смог правильно оценить обстановку, в которой оказалось судно. Транспортным прокурором судовладельцу внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено.

Кроме этого, по постановлению прокурора вахтенный начальник теплохода привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5 тыс. руб.

Сухогруз «Кизляр», принадлежащий компании «Альфа-Транс», перевозил пиломатериалы из Соликамска в Астрахань. 25 сентября 2022 года сухогруз сель на мель на 2448,7 км на Каме в районе села Усть-Кондас Усольского района Прикамья.