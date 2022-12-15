Экс-глава лесничества получил 3,5 года колонии за взятки от заготовителя новогодних елей

В Республике Алтай завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего директора Турочакского лесничества, который обвинялся в коррупции. За взяточничество (ст. 290 УК РФ) ему назначили три с половиной года колонии строгого режима и штраф в размере 200 тыс. руб., сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Олеся Тодокова. Суд также запретил ему в течение пяти лет после освобождения работать в сфере лесного контроля.

Как установило следствие, в декабре 2020-го и 2021 года директор лесничества получал от заготовителя новогодних елей взятки на 200 тыс. руб. за заключение с подставными лицами договоров купли-продажи лесных насаждений в урочище «Турочакское».

В феврале 2022 года директора лесничества задержали и по ходатайству следствия поместили в СИЗО. В судебном процессе, который проходил в Турочакском райсуде, он полностью признал вину. В июне тот же суд вынес приговор лесозаготовителю, которому обвинялся в даче взяток (ст. 291 УК РФ) директору лесничества. Ему присудили пять лет условно и штраф в размере 1,8 млн руб.

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Илья Николаев