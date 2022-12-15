Екатеринбуржцы выберут территории для благоустройства в 2024 году

Администрация Екатеринбурга предложила четыре территории для благоустройства в 2024 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» — парк Энгельса, парк на Блюхера, парк на Чкалова и парк 50-летия ВЛКСМ. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

С 15 декабря по 16 января граждане могут присылать свои предложения по благоустройству городских парков и скверов. «До 1 февраля подведем итоги, а потом выставим пять территорий на голосование, и та территория, которая победит, будет в первоочередном порядке благоустроена в 2024 году»,— пояснил господин Бубнов. Ссылка на форму для заполнения появится на сайте мэрии.

Предыдущее голосование за благоустройство территорий завершилось в мае этого года. Тогда в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» горожане выбрали Преображенский парк в Академическом районе и летний парк на Уралмаше. В результате с отрывом в 26 тыс. голосов федеральную поддержку получил Преображенский парк. Но глава Екатеринбурга пообещал, что благоустроены будут обе площадки.

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Катерина Якушева