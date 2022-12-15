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Александра Жаркова назначили главой комитета по здравоохранению Ленобласти

Александр Жарков занял пост председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кандидатура господина Жаркова была согласована в Минздравом РФ. Пост исполняющего обязанности он занял месяц назад, 11 ноября. Предыдущий глава комздрава региона Сергей Вылегжанин ушел с должности в октябре. Он возглавлял ведомство восемь лет.

Александр Жарков кандидат наук, окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова. Возглавлял Кировскую больницу с 2019 года.

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