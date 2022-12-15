В Удмуртии приняли бюджет региона на 2023 год

В Удмуртии во втором чтении приняли проект закона бюджета республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Таким образом, доходы бюджета региона на следующий год составят 99,6 млрд руб., расходы — 100,4 млрд руб. Дефицит указан в объеме 814 млн руб. Советующее решение было принято сегодня, 15 декабря, на сессии государственного совета Удмуртии. За проголосовали 44 депутата, против — три.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, объем безвозмездных поступлений увеличился на 9,81 млрд руб. Из них 4,5 млрд руб. — нецелые дотации, остальные 5,2 млрд руб. — целевые трансферты. Общая сумма межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ко второму чтению составила 39,9 млрд руб.

Отметим, что к проекту закона бюджета Удмуртии на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов поступило больше 1 тыс. поправок. Из этого числа принято решение одобрить 806 поправок, охватившей сферы ремонта, строительства дорог, поддержки спортивных клубов, музеев и других отраслей.

В частности, принято решение одобрить поправки по увеличению доход на сумму 10,86 млрд руб., в том числе 1,49 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. Из них 190 млн руб. — по акцизам, 859 млн руб. — по упрощенной системе налогообложения.