Обыск в администрации Дзержинского района проходит в рамках дела, возбужденного СУ СКР

Визит представителей правоохранительных органов в администрацию Дзержинского района Перми связан с расследованием уголовного дела, находящемся в производстве СУ СКР по Пермскому краю. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники, не уточнив его фабулу.

Ранее собеседники сообщили, что сотрудники УЭБиПК ГУ МВД проводят в учреждении обыск, связанный с расследованием возможных нарушений при заключении договоров подряда. По их данным, в рамках дела мог быть задержан замглавы района Николай Ракинцев, но источники, близкие к администрации Перми, эту информацию подтвердить не смогли.