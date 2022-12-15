На модернизацию БСК направят 80 млрд рублей

«Башкирская содовая компания» намерена инвестировать в модернизацию около 80 млрд руб., сообщил глава республики Радий Хабиров на «Международной неделе бизнеса» в Уфе.

«Мы признательны руководителям компании за выполнение тех обязательств, которые они на себя взяли. Речь идет о ликвидации накопленного экологического ущерба. Проектная работа уже началась», — отметил господин Хабиров.

Башкирская содовая компания — один из крупнейших химических комплексов страны. С сентября 2021 года 57,43% от уставного капитала АО принадлежит РФ, 38,8% — Башкирии. Чистая прибыль АО в 2021 году составила 15,2 млрд руб., выручка — 58,9 млрд руб.

Венера Хисамова

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