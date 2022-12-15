В Краснодаре открыли 53 елочных базара

В Краснодаре открыли 53 торговых точки, на которых можно купить к Новому году ели, пихту или сосну. Они будут работать ежедневно до 31 декабря с 8 до 22 часов, сообщает пресс-служба мэрии.

На елочных базарах можно будет упаковать хвойные деревья в сетки, а также заказать доставку на дом. Новогодние деревья можно купить из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края. Точки продаж украшены вывесками, флажками и световыми гирляндами. Все адреса базаров можно посмотреть на сайте мэрии.

Покупателей будут встречать продавцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Средняя стоимость пихты в Краснодаре составляет от 1,5 тыс. руб. за дерево, ели – от 800 руб. за метр, сосны – от 1 тыс. руб. за дерево.

Кроме того, с 1 декабря в городе работают точки продаж новогодних украшений по улицам: Красноармейская — ул. им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка), Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров), Атарбекова (вблизи строения № 30), Героя Аверкиева (вблизи строения № 2) и Карякина (вблизи строений № № 10–18).

Всего в Краснодарском крае будут работать 255 елочных базаров: 190 нестационарных точек и около 65 новогодних ярмарок. Ранее в Краснодаре планировалось открыть 55 точек продаж новогодних деревьев.

Татьяна Ручкина

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