Концессионное соглашение на строительство кампуса в Уфе заключено с группой «Эталон»

Правительство Башкирии заключило концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ с федеральной девелоперской группой «Эталон» (входит в АФК «Система»), сообщает пресс-служба главы Башкирии. Документ подписали министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов и вице-президент по правовым вопросам группы «Эталон» Игорь Кащеев.

Концессионер проекта — ООО «Кампус», 70% доли в котором принадлежит группе «Эталон» (входит в АФК «Система»), а 30% – управляющей компании НОЦ. Концессионное соглашение заключено на 25 лет. Первую очередь кампуса планируется сдать в конце 2023 года, завершить строительство — в 2026 году.

В кампусе будут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тыс. мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий, сообщил Рустам Муратов. Площадь всех объектов — 130 тыс. кв. м.

Планируемый объем инвестиций по проекту — 26,9 млрд руб., в том числе стоимость строительства объекта — 25 млрд руб., сообщил в соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. На строительство кампуса выделен грант из федерального бюджета — 11,7 млрд руб., Башкирия в рамках региональной инвестиционной программы выделила 3,6 млрд руб.

Группа «Эталон» основана в 1987 году. Это одна из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Она ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м. недвижимости.

Майя Иванова

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