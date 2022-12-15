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Вокруг Энгельса собираются построить четырехполосную объездную дорогу

Строительство объездной дороги вокруг Саратова и ее расширение до четырех полос потребовало финансирования в размере 9,3 млрд руб. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Средства на эти цели были выделены из федерального бюджета.

Власти рассчитывают завершить этот проект в 2023 году и приступить к следующему – проекту четырехполосной объездной дороги вокруг Энгельса. Сейчас идет подготовка проектной документации. «Это будет большое кольцо вокруг агломерации, где проживает 1,3 млн человек», - уточнил спикер.

Марина Ковалева

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