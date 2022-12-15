Бывший прокурор Омской области возглавил курское управление Минюста

Новым начальником управления Министерства юстиции РФ по Курской области назначен Николай Студеникин, до осени 2022 года занимавшим пост прокурора Омской области. В пресс-службе правительства региона рассказали, что главу ведомства уже представили подчиненным.

Николаю Студеникину 38 лет. Трудился на разных должностях, начиная со стажера следователя прокуратуры и заканчивая прокурором Омской области. Последний пост он занимал около 2,5 лет, теперь прокурором Омской области назначен Алексей Афанасьев. Господин Студеникин более тридцати лет проработал на различных должностях в прокуратуре Курской области.

Мария Старикова