В филиале «ПМУ» – новый компьютерный тренажерный комплекс

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» завершилась разработка компьютерного тренажерного комплекса (КТК). Он полностью имитирует управление технологическими процессами агрегата карбамида. Тренажер установлен в учебном классе – там же, где уже находится КТК производства аммиака. Таким образом, тренажерный класс «ПМУ» стал универсальным для основных производственных цехов филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Хузин Фото: Андрей Хузин

Персонал цеха по производству карбамида филиала «ПМУ» получил возможность отработать необходимый порядок действий в условиях, приближенных к реальным. Симулятор полезен не только начинающим операторам, но и опытным специалистам. На нем можно отработать любые возможные сценарии, детально разобрать уже происходившие случаи и варианты их развития, освежить знания сотрудника после долгого перерыва в работе.

Андрей Сычев, ведущий инженер-технолог цеха №3 филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

– Варианты возможных сценариев охватывают всю цепочку производства карбамида: от поступления аммиака из цеха №2 до погрузки готовой продукции. Сотрудники также смогут отрабатывать действия по плану мероприятий локализации аварий. Уже разработаны девять таких сценариев, со временем этот перечень может быть расширен. В нашей версии КТК подрядчик реализовал анимационные эффекты. Например, на экране наглядно отображены процессы бурления жидкости в потоке газа. По их характеру можно определить уровень заполнения колонны.

Согласно нормативным документам, действующие сотрудники должны проходить обучение ежеквартально. Одновременно заниматься в тренажерном классе сможет одна дежурная смена. После проведения тренировки программа КТК сформирует отчет с оценкой действий сотрудников.

АО «ОХК «Уралхим» – один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (АО «Воскресенские минеральные удобрения») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий»). Общая численность персонала составляет 31 тыс. человек.