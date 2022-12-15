В ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погиб один человек

Сегодня утром в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе М-5 под Златоустом погиб один человек. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщают в управлении ГИБДД Челябинской области.

ДТП произошло в 07:55 на 1754 км автодороги. 67-летний водитель Kia Soul столкнулся с попутно движущимся грузовиком Scania с прицепом. От удара легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «КАМАЗом». Водитель Kia скончался на месте происшествия, его 66-летняя пассажирка получила травмы.