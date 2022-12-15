В Томской области планируют заменить социальные проездные на дополнительные выплаты

Власти Томской области намерены отменить единый социальный проездной билет (ЕСПБ), заменив его увеличением ежемесячной денежной выплаты с 200 до 480 руб. (на величину стоимости ЕСПБ). Соответствующие поправки в два областных закона, регулирующих меры социальной поддержки, согласовал профильный комитет облдумы – по труду и социальной политике.

«Дело в том, что социальными проездными ежемесячно пользуются только около 12 тыс. человек. Это примерно 5% от общего числа льготников, имеющих право на данную меру соцподдержки. Получается, что остальные 95% фактически такой поддержкой не пользуются. Для этого есть ряд объективных причин. Например, в девяти муниципалитетах перевозчики не заключили с администрацией соглашение о работе по ЕСПБ. В Томске по ЕСПБ работает только ТТУ («Трамвайно-троллейбусное управление» Томска.– «Ъ»),– процитировал сайт облдумы спикера регионального парламента Оксану Козловскую.

Предполагается, что новая норма вступит в силу с 1 января 2023 года. По данным облдумы, в бюджете региона будущего года заложены 408 млн руб. на дополнительные выплаты вместо ЕСПБ. Сессия регионального парламента запланирована на 22 декабря.

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Валерий Лавский