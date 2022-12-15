Краевое правительство утвердило распоряжение об отсрочке уплаты аренды для мобилизованных и контрактников

Правительство Пермского края утвердило распоряжение о предоставлении мобилизованным отсрочки по внесению арендных платежей за региональное имущество. Документ подписан 30 ноября губернатором Дмитрием Махониным. Ранее на заседании краевого правительства о предоставлении такой отсрочки мобилизованным или контрактникам сообщил глава региона.

Отсрочку получат арендаторы краевого имущества – физические и юридические лица (в которых учредитель и руководитель – один и тот же человек), предприниматели, призванные на военную службу по мобилизации. Отсрочка будет предоставляться на период прохождения военной службы мобилизованным, а также тем, кто добровольно оказывает содействие Вооруженным Силам РФ. Также мобилизованные или контрактники получат возможность расторгать договоры аренды имущества Пермского края без применения штрафных санкций.

Как ранее уточняла министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова, отсрочка предоставляется только в том случае, если арендуемое краевое имущество или земельные участки не используются.