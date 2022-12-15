«Озон» увеличил вложения на открытие логистического центра в Башкирии до 2,5 млрд рублей

ООО «Озон Уфа» увеличило объем вложений в строительство логистического центра на территории ТОСЭР «Благовещенск» до 2,5 млрд руб. Трехстороннее соглашение между инвестором, правительством республики и администрацией Благовещенского района заключили 14 декабря в рамках «Международной недели бизнеса» в Уфе.

Как писал «Ъ-Уфа», изначально инвестор планировал вложить в создание логистического центра около 2 млрд руб. Реализовать проект планировалось с 2022 по 2028 годы. Согласно уточненному инвестпроекту, строительство начнется в 2024 году, а завершится на год раньше запланированного — в 2027 году.

На территории логистического комплекса планируется принимать, хранить, упаковывать и отгружать товары, реализуемые на одноименном маркетплейсе.

ООО «Озон Уфа» зарегистрировано в Благовещенске в феврале текущего года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Принадлежит Виталию Саркисову.

Карина Мамаева

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