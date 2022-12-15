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В трех районах Саратовской области собираются построить глэмпинг-клубы

В Саратовской области планируется организовать глэмпинги. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин по итогам заключения в Москве соглашение о развитии туристической инфраструктуры с компаниями «Синергия» и «Курортный Берег».

Глэмпинг-клубы будут построены в Хвалынском, Марксовском и Красноармейском районах. Они представляют собой объединения 15-30 деревянных домов, кафе, детских площадок и других туристических объектов.

Гостям обещают экскурсии по местным достопримечательностям и знакомство с региональной культурой и кухней.

Роман Бусаргин считает, что этот вид отдыха даст развитие природным достопримечательностям региона, таким, как Утес Степана Разина.

Марина Ковалева

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