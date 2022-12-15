Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новочеркасске военный осужден за дезертирство в 2019 году

Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Дениса Никитина к двум годам колонии общего режима по статье о дезертирстве (ч. 1 ст. 338 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, Никитин 16 февраля 2019 года должен был перевестись из одной военной части в другую, однако не прибыл в место назначения, а стал жить в Новочеркасске. Мужчина вел бродяжнический образ жизни: выживал благодаря случайным заработкам и сбору металлолома, самостоятельно делал в разных частях города места для сна, умывания, готовки еды и сушки одежды.

21 сентября 2022 года Никитин был задержан сотрудниками полиции. На суде он полностью признал вину.

Кристина Федичкина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...