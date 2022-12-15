В Новочеркасске военный осужден за дезертирство в 2019 году

Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Дениса Никитина к двум годам колонии общего режима по статье о дезертирстве (ч. 1 ст. 338 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, Никитин 16 февраля 2019 года должен был перевестись из одной военной части в другую, однако не прибыл в место назначения, а стал жить в Новочеркасске. Мужчина вел бродяжнический образ жизни: выживал благодаря случайным заработкам и сбору металлолома, самостоятельно делал в разных частях города места для сна, умывания, готовки еды и сушки одежды.

21 сентября 2022 года Никитин был задержан сотрудниками полиции. На суде он полностью признал вину.

Кристина Федичкина