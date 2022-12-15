МВД предложило отслеживать доходы и уровень жизни силовиков

МВД внесло на рассмотрение правительственной комиссии законопроект, который предусматривает наделение сотрудников силовых ведомств полномочиями по проведению ежегодного мониторинга уровня жизни и данных о доходах сотрудников исполнительных органов, имеющих специальные звания, в том числе покинувших службы, и их семей. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий пакет документов.

Из материалов законопроекта следует, что право на сбор информации социально-экономического и правового положения силовиков получат Министерство внутренних дел, Росгвардия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Федеральная служба судебных приставов (ФССП), Государственная фельдъегерская службы (ГФС), Федеральная таможенная службы (ФТС) и Следственный комитет (СКР).

В отзыве Минфина на законопроект отмечается, что с этого года аналогичный мониторинг ведет Минобороны. Источник РБК, близкий к Росгвардии, рассказал, что сбор данных других силовых структур будет идентичен мониторингу военного ведомства.

В проекте приказа министра обороны по вопросу организации проведения ежегодного сбора информации уточняется, что будут собираться данные о численности военнослужащих, о количественном составе по воинским званиям, а также личная информация силовиков — место жительства, возраст, пол, образование, состав семьи.

Кроме того, пишет РБК, будет даваться характеристика экономического положения военнослужащего: размер потребительских расходов, самооценка сбережений семьи, наличие дополнительного дохода, разрешенного законодательством. В мониторинге будут присутствовать сведения о трудовой занятости супругов, а также сведения о том, довольны ли военнослужащие условиями прохождения службы. Согласно проекту приказа, обсуждение результатов мониторинга планируется проводить на ежегодных заседаниях межведомственной комиссии.

В сопроводительных материалах говорится, что проект закона на рассмотрение внес министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Планируется создать госсистему непрерывного наблюдения и анализа основных показателей соцзащищенности силовиков и их семей для «выработки предложений по усилению социальной защиты указанных лиц».

Уточняется, что дополнительные бюджетные ассигнования для этих целей не потребуются. Предположительно, закон вступит в силу с 1 января 2024 года.