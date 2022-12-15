Антимонопольщики выявили признаки картельного сговора между охранными предприятиями на торгах по охране воронежского вуза

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области подозревает в действиях ООО ЧОП «Ягуар» и ООО «Сириус» признаки картельного сговора с целью поддержания цены на торгах по охране воронежского лесотехнического университета. Ведомство установило, что ООО ЧОП «Ягуар» и ООО «Сириус» подавали заявки и ценовые предложения с использованием единой инфраструктуры. В результате «Ягуар» выиграл с минимальным снижением цены контракта, которая составляла 19,6 млн руб., на 0,5%.

В результате этих и других действий, которые ведомство расценило как признаки сговора, нарушающего антимонопольное законодательство, цена на торгах практически не снижалась. Если это будет доказано, организации грозит административный штраф.

Мария Старикова

Читайте нас в Telegram