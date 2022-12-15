Бастрыкин взял на контроль дело о госпитализации семимесячного ребенка в Татарстане

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о госпитализации семимесячного мальчика в Татарстане. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, информация о том, что мальчик был доставлен в больницу, появилась накануне. Следствие считает, что он мог быть жертвой преступления. Сам ребенок находится в тяжелом состоянии. По факту ЧП накануне возбудили уголовное дело.

Господин Бастрыкин также поручил главе управления СКР по Татарстану Валерию Липскому . доложить о проводимом комплексе следственных действий.

"Ъ-Казань"