Председателем Конституционного совета назначен Хайдар Валеев

Депутаты Курултая Башкирии проголосовали за назначение на должность председателя Конституционного совета при республиканском парламенте бывшего главы Центризбиркома республики Хайдара Валеева. Его кандидатуру представил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Для нас это большая честь, также и большая ответственность», — заявил Хайдар Валеев.

Депутат Альберт Газизов спросил: «Если глава республики издаст закон, противоречащий Конституции, может ли ваш орган наложить на него вето»? «Конституционный совет выносит свои решения рекомендательного характера, поэтому после рассмотрения закона мы можем рекомендовать пересмотреть данный законопроект», — ответил господин Валеев.

«Коллеги, глава республики законы не вносит, вносит проект закона», — поправил спикер Курултая Константин Толкачев.

С сентября 2019 года господин Валеев занимал должность заместителя председателя ликвидированного Конституционного суда республики.

Заместителем председателя Конституционного совета стал Владимир Крылов, секретарем – Светлана Сафина.

Влада Шипилова

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