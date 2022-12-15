Доходы топ-10 российских YouTube-блогеров от рекламных интеграций снизились на 23%

Доходы десяти российских YouTube-блогеров с наибольшим числом подписчиков от рекламных интеграций снизились до 481 млн руб. с 24 февраля по 1 сентября 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года падение составило 142,6 млн руб. или 23%.

Исследование провела Ассоциация блогеров и агентств (АБА). Она не учитывала скрытые виды рекламы. Всего было проанализировано 1,3 тыс. роликов. Результаты исследования приводят «Ведомости».

Доходы видеоблогеров от рекламных интеграций:

канал «Осторожно: Собчак» Ксении Собчак — 112,9 млн руб. (–39,6 млн руб.);

канал Wylsacom Валентина Петухова — 86,7 млн руб. (–48,1 млн руб.);

канал Ильи Варламова — 46 млн руб. (+12 млн руб.);

канал Насти Ивлеевой — 6,7 млн руб. (+4,3 млн руб.);

канал «вДудь» Юрия Дудя (журналист внесен в реестр иноагентов РФ) — 59,3 млн руб. (+23 млн руб.);

канал «Редакция» Алексея Пивоварова (журналист внесен в реестр иноагентов РФ) — 93 млн руб. (–46,5 млн руб.);

канал «А поговорить?» Ирины Шихман (журналистка внесена в реестр иноагентов РФ) — 26,4 млн руб. (–5,6 млн руб.).

Доходы других трех видеоблогеров с наибольшим числом подписчиков «Ведомости» не приводят.

YouTube на фоне начала военной операции России на Украине приостановил возможность монетизации контента. Кроме того, большинство крупных рекламодателей западных компаний приостановили инвестиции в российскую рекламу. АБА считает, что наиболее болезненно решение YouTube сказалось на видеоблогерах, число подписчиков которых не превышает 500 тыс.

О снижении эффективности и росте стоимости привлечения клиентов в интернете — в материале «Ъ» «Рекламодатели выпали из контекстной».

Леонид Уварчев