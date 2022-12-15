В киоске у ЦУМа, изъятом мэрией, закрылись магазины

В торговом павильоне на Комсомольском проспекте, 25, который недавно изъяла администрация Перми, закрылись все магазины и офисы. Киоск принадлежал Дмитрию Харламову, Алексею Михейчеву и Марине Пекелис. В сентябре суд постановил выплатить собственникам объекта 47,3 млн руб. Недавно мэрия завершила процедуру изъятия павильона на Комсомольском проспекте, 25.

По данным 2ГИС, в павильоне работали микрофинансовые организации «Деньги сразу» и «Ростфинанс».

Предприниматели Дмитрий Харламов, Алексей Михейчев и Марина Пекелис владели павильоном на Комсомольском проспекте, 25 (177,9 кв. м) на праве долевой собственности. Собственники выступали ответчиками по иску администрации Перми об изъятии этой недвижимости. Мэрия требовала изъять у владельцев киоска участок и само строение на нем в муниципальную собственность. Изъятие недвижимости городские власти объясняли необходимостью реконструкции внутриквартальной дорожной сети. Мэрия хотела выкупить киоск за 39 млн руб., но предпринимателей такая цена не устроила, и городские власти стали изымать недвижимость в судебном порядке.

На время разбирательства на киоск и участок под ним был наложен арест. Недавно администрация города подала в суд ходатайство о снятии ареста с киоска. Как поясняли в мэрии, это было сделано для госрегистрации права собственности муниципалитета на недвижимость. Департамент дорог и благоустройства уже подал заявление о регистрации права собственности на павильон. Киоск на Комсомольском проспекте будет снесен после регистрации права собственности на него.