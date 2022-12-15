До конца года проезд по Крымскому мосту могут разрешить для пустых грузовиков

В декабре по Крымскому мосту могут начать пускать пустые грузовики. Открыть проезд для машин с грузом планируется к марту 2023 года, сообщил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что сейчас нужно понять, сколько времени будут занимать вопросы безопасности, как будет проходить досмотр. Для этого планируют увеличить количество людей на досмотровые мероприятия.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда и обрушились два пролета автомобильной части моста. В ФСБ России отмечали, что организатором теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Татьяна Ручкина

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