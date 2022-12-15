В Уфе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам стройфирмы

Прокуратура Октябрьского района Уфы провела проверку в отношении ООО «Волгастрой» по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, компания не выплачивала зарплату двум сотрудникам с мая по август 2022 года. Общая сумма долга составила более 280 тыс. руб. Прокуратура обратилась в суд для взыскания с компании денежных средств.

ООО «Волгастрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в 2021 году. Микропредприятие специализируется на строительно-монтажных работах. Бенефициар — Марат Галин. По итогам прошлого года выручка компании составила 15,5 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млн руб.

Карина Мамаева

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