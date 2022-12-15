Коронавирус за сутки подтвердился у 81 саратовца

В Саратовской области зарегистрирован 81 новый случай COVID-19, два из них сопровождаются пневмонией, остальные – ОРВИ. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Общее количество официально подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса составляет 300896, выздоровело 293976 пациентов, в том числе 90 человек – за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (37 случаев), Балаковском, Энгельсском (по 12) и Балашовском (10) районах.

Среди новых пациентов семеро детей и подростков и 27 взрослых 65 лет и старше.

Марина Ковалева