Последний магазин торговой сети «Эдельвейс» закрылся в Казани

Последний супермаркет сети «Эдельвейс» закрылся в Казани. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Речь идет о супермаркете в ТЦ «Кольцо». На месте данного магазина открывается супермаркет Eurospar. Он займет порядка 3 тыс. кв. м. на нулевом этаже торгового центра. Кроме продуктов там будут продавать готовую еду. Также будут открыты зона кафетерия и отдел со свежими цветами.

Магазин сети Eurospar в ТЦ «Кольцо» станет уже восьмым в Казани. Первый заработал в 2014 году. Развитием сети занимается нижегородское ООО «Спар Миддл Волга».

"Ъ-Казань"