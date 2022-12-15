Жителя Удмуртии приговорили к колонии за десять краж из магазинов

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении жителя столицы Удмуртии. Его признали виновным в мелком хищении, краже, покушении на мелкое хищение и покушении на грабеж (ст. 158.1 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ст. 158.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в мае-июне обвиняемый совершил десять хищений товаров в продовольственных магазинах Сарапула. Общая сумма ущерба составила больше 13 тыс. руб. Его причастности установлена при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.