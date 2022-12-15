На Кубани досрочно выполнили показатели нацпроекта «Производительность труда»

В этом году Краснодарский край досрочно выполнил показатели нацпроекта «Производительность труда». При этом Кубань вошла в число лидеров среди регионов России по количеству участников и эффекту от внедрения бережливых технологий, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Растет как количество компаний, которые внедряют бережливые технологии, так и их экономические показатели. Предприятия смогли сократить время производства продукции в среднем на 38%, увеличить выработку на 46%»,— отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

За четыре года число участников нацпроекта в регионе увеличилось до 224. По итогам этого года край планирует увеличить экономический эффект от реализации нацпроекта по сравнению с прошлым, который составлял около 12 млрд руб.

Глава региона отметил, что 14 промышленных предприятий получили 69 млн руб. субсидий на возмещение части затрат на реализацию инвестпроектов. За время реализации нацпроекта 42 кубанские организации вовлечены в программу «Акселераторы экспортного роста». С иностранными партнерами регион заключил контракты на 2 млрд руб. По словам Вениамина Кондратьева, повышение эффективности работы предприятий особенно актуально в условиях санкционного давления.

Татьяна Ручкина

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