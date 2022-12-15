Сроки строительства кампуса в Уфе сдвинулись на год

Комплекс межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) будет построен к 2026 году, сообщили в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова. Ранее предполагалось, что строительство кампуса начнется в 2023 году, а завершится – в 2025 году.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», кампус возведут на южном склоне реки Белой, возле Башкирского госуниверситета на площадях бывшего завода имени Кирова. Площадь студгородка составит 5 га. На этой территории планируется разместить учебные здания, технополис, студенческий и спортивный центры, общежития для студентов, преподавателей и молодых ученых. Корпуса, как сообщали в администрации главы республики, соединят пешеходными и велосипедными дорожками.

Основной грант на строительство кампуса – почти 12 млрд руб. – выделили из федерального бюджета, еще 3,6 млрд руб. даст группа «Эталон» (входит в АФК «Система»).

Венера Хисамова

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