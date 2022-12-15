Томские производители не могут вывезти за границу лесоматериалы на 1,2 млрд рублей

В Томской области скопилось 100 тыс. куб. м лесоматериалов, предназначавшихся на экспорт. Их стоимость превышает 1,2 млрд руб., сообщил в Совете федерации сенатор от региона Владимир Кравченко.

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Причиной господин Кравченко назвал ограничительные меры, введенные российским правительством на вывоз лесоматериалов, полученных распиловкой, расщеплением, а также шпал. Государства Центральной Азии являются главными зарубежными потребителями такой продукции, выпускаемой в Томской области. В 2021 году объем экспорта томских пиломатериалов составил 673 тыс. тонн.

Как сообщал «Ъ», правительство РФ постановлением от 24 ноября 2022 года установило нормы пропуска через российскую границу сухих пиломатериалов: теперь их можно вывозить только железнодорожным транспортом в Белоруссию через российско-белорусскую границу, а в Казахстан и Киргизию — через российско-казахстанский участок границы. Транзит пиломатериалов через Казахстан постановление запрещает.

По данным администрации Томской области, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу томского сенатора совместно с правительством разработать пути решения проблемы. Она дала соответствующее протокольное поручение верхней палате федерального парламента.

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Валерий Лавский