Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:14

Бывшего руководителя Соликамска утвердили в должности первого замглавы Свердловского района Перми

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Свердловского района города Перми Игорь Давлетшин утвержден в этой должности. Как сообщил источник в администрации района, с 25 ноября господин Давлетшин занимает этот пост без приставки «и. о.».

Игорь Давлетшин был назначен и. о. первого замглавы администрации Свердловского района в августе. Он сменил на этом посту Василия Пастуха, который в конце июля ушел в отпуск, а затем покинул должность.

В 2000-х годах Игорь Давлетшин участвовал в выборах в Пермскую думу при поддержке движения «Патриоты Прикамья» бизнесмена Владимира Плотникова. Затем работал заместителем главы Соликамска по вопросам ЖКХ. С конца сентября 2015 года по февраль 2016-го исполнял обязанности главы города после досрочного ухода с должности руководителя Соликамска Сергея Девяткова. Господин Давлетшин планировал участвовать в конкурсе по отбору главы Соликамска, однако его кандидатура была заблокирована администрацией губернатора Виктора Басаргина. После этого Игорь Давлетшин несколько лет жил в Амурской области. Работал в областном министерстве ЖКХ, затем возглавлял ГБУ «Дирекция развития коммунального комплекса». С начала 2022 года возглавлял один из комитетов администрации Свердловского района.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...