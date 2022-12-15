Направление из Краснодара в Адлер вошло в тройку самых популярных в России

Направление из Краснодара в Адлер оказалось в этом году на втором по популярности месте в России с долей пассажиров 1,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Туту».

Цена билета из Краснодара составит чуть более 1 тыс. руб. Второе место также досталось направлению Москва – Нижний Новгород (почти 2 тыс. руб.). Третьим по популярности стал железнодорожный маршрут Сочи – Краснодар (930 руб.).

Лидером в этом году по востребованности маршрута во внутреннем сообщении оказалось направление из Москвы в Санкт-Петербург. Его выбирали около 9% пассажиров. Средняя стоимость билета в одну сторону составила 3,3 тыс. руб.

В 2022 году 97-98% туристов путешествовали внутри России железнодорожным транспортом. По сравнению с прошлым годом спрос почти не изменился. Средний чек по стране составил 2,4 тыс. руб. в одну сторону. При этом вырос спрос на южные направления, где с 24 февраля закрыты аэропорты. Так железнодорожное направление Москва - Симферополь поднялось за год с 50 на шестое место по популярности.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram