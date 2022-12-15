В Красноярске сотрудников юридических фирм заподозрили в обмане клиентов

Правоохранительные органы Красноярска возбудили семь уголовных дел об обмане клиентов юридических фирм. Об этом сообщили в прокуратуре края.

По данным ведомства, сотрудники двух юридических фирм «Агентство правовой защиты» и «Агентство деловых услуг» предлагали гражданам помощь в решении различных спорных правовых вопросов. Среди прочего они обещали оказать содействие пожилым людям в увеличении пенсий и получении дополнительных социальных льгот. В связи с высокой стоимостью услуг клиентам навязывали подписание кредитных договоров. Ущерб по делу составил свыше 700 тыс. руб.

Как рассказали в полиции, уголовное дело расследуется по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следователи изъяли документацию, клиентские базы, офисную технику.

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Илья Николаев