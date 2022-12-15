В Челябинской области уровень исполнения расходов на нацпроекты вырос на 5,6%

На 1 декабря средний уровень кассового исполнения расходов на нацпроекты в Челябинской области составил 82,7%. Это на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (77,1%), сообщает контрольно-счетная палата региона (КСП).

В целом по РФ показатель составляет 76,7%. Наиболее высокий средний уровень исполнения расходов отмечен в Чечне (94,6%), Волгоградской области (92,7%) и Марий Эл (92,1%). Низкие показатели зафиксированы в Коми (55,2%), Якутии (54,7%) и Кировской области (53,4%).

По Уральскому федеральному округу средний уровень исполнения расходов составил 78,4%.