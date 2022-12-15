Смартфоны и сахар подешевели в Удмуртии за неделю

В период с 6 по 12 декабря на потребительском рынке Удмуртии зафиксировали изменения цен на ряд товаров. Так, по данным Удмуртстата, свежие огурцы стали дороже на 7,9%, морковь — 6,5%, сосиски и сардельки — 5,3%, картофель — 5%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 4,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вместе с тем черный байховый чай стал дешевле на 3,2%, соль поваренная — 2,7%, сахарный песок — 2,3%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости на 2,7% подорожал стиральный порошок. Вместе с тем снизились цены на туалетное мыло на 6,7%, детские бумажные подгузники — на 4,8%, зубную пасту — на 2,8%. Кроме того, дешевле на 2,3% стал шампунь, смартфоны — 2%.