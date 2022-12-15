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Курганский облсуд смягчил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по региону

Апелляционная инстанция Курганского областного суда изменила приговор экс-главе ГУМЧС России по региону Олегу Рожкову, осужденному по ряду коррупционных преступлений. Срок наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима снижен с шести до пяти лет, сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курганской области.

Судебная коллегия по уголовным делам Курганского облсуда отменила приговор первой инстанции от 15 августа 2022 года по двум эпизодам – по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По ним уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В части преступления по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ приговор оставлен без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15 августа Курганский городской суд установил, что в 2018 году глава управления принял изготовленную курганским предприятием некачественную робототехнику, причинив федеральному ведомству ущерб на 56 млн руб. Также суд признал его виновным в махинациях с зарплатой и использовании спецтехники МЧС в личных целях. Олег Рожков вину по всем эпизодам отрицал.

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