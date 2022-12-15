Пермский политолог вновь оспаривает свой статус иностранного агента

Пермский политолог Виталий Ковин (в ноябре 2022 года повторно признанный иностранным агентом) снова попытается отменить этот статус через суд. Об этом сообщает портал ProPerm.ru.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В сентябре 2021 года Виталий Ковин был включен в реестр иностранных СМИ-иноагентов. Основанием для этого послужили три перевода на его банковский счет на суммы от 69 руб. до 500 руб. от граждан Киргизии, Украины и Узбекистана, а также его «участие в подготовке материалов СМИ-иноагентов» и их «распространение» на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Господин Ковин оспаривал свое включение в реестр СМИ-иноагентов в Мотовилихинском райсуде Перми, но получил отказ. Затем политолог пытался обжаловать это решение в Пермском краевом суде, однако оно было оставлено без изменения. В начале октября 2022 года господин Ковин был исключен из реестра СМИ-иноагентов, так как, по данным Минюста РФ, не получал иностранного финансирования в течение года. Однако месяц спустя политолога вновь внесли в реестр иностранных агентов, причиной послужило осуществление им политической деятельности в пользу Украины.
16 декабря 2022 года Мотовилихинский суд вновь вернется к вопросу о законности включения в 2021 году господина Ковина в реестр иностранных агентов. Это связано, по словам самого политолога, с вновь открывшимися обстоятельствами. «Это информация от ЦБ и "Тинькофф" о том, что переводов не было, а был технический сбой. Фактически рассмотрение дела по первому включению начнется в районном суде заново»,— пояснил Виталий Ковин. Также он собирается оспорить в суде и свое повторное включение в реестр иностранных агентов.