Теплопроходцы

Генеральный директор компании ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер провел традиционную межрегиональную пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы генкомпании в юбилейном 2022 году (энергохолдинг празднует свое 20-летие). В текущем году на российскую энергетику оказывали влияние западные санкции, но «Т Плюс» удалось пройти этот сложный период практически без потерь. Все газовые энергоблоки, построенные на основе западных технологий, были сохранены и работают, отметил на пресс-конференции гендиректор «Т Плюс».
Андрей Вагнер, генеральный директор ПАО "Т Плюс"
Компании также удалось сохранить на высоком уровне прошлого года темпы перекладки тепловых сетей – около 700 км (в 2021 году – 721 км). «Т Плюс» перекладывает в год по 4% общего объема сетей, тогда как в среднем по стране перекладывается 1,2% трубопроводов. «Перекладка сетей снижает риск перерывов в подаче теплоресурсов, а значит, повышает комфорт потребителя», – отметил Андрей Вагнер.
В 2022 году в Перми проведена рекордная кампания по перекладке тех труб, которые были изношены ввиду многолетней эксплуатации, – 71 км во всех районах города. В 2020 году было заменено 30 км теплосетей, в 2021 году – уже 48 км. На развитие тепловых сетей компания только в ходе прошедшей ремонтно-инвестиционной кампании направила свыше 3,4 млрд руб. – беспрецедентные инвестиции.
Это результат перехода Перми к новой модели – ценовой зоне теплоснабжения с 1 января 2022 года, так называемой альткотельной. Это федеральная методика, по ней Минэнерго РФ рассчитывает единый тариф, ежегодный рост которого не превышает предельных значений, установленных регулятором, пояснили в компании.
«Компания за последние три года значительно нарастила инвестиции в модернизацию тепловых сетей и станций регионов. Во многом хороших показателей удалось добиться за счет отнесения 16 городов к ценовым зонам теплоснабжения. Механизм «альткотельной» подтвердил свою эффективность, поэтому считаю, что в перспективе переход на него должен стать обязательным для регионов», – подчеркнул генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.
В сложный период, когда в страну с трудом попадают электронные компоненты и технологии, «Т Плюс» не останавливает свой главный проект последних лет – цифровизацию теплоснабжения. Так, в 2022 году завершено концептуальное проектирование проекта «Цифровая станция», он уже внедряется на двух ТЭЦ в Екатеринбурге: Академической и Ново-Свердловской. Внедрение этого проекта помогло снизить потери тепла в Екатеринбурге на 5%, а также повысить полезный отпуск тепла. Цифровое управление подачей тепла позволяет решать эти проблемы. «Уверен, что скоро мы научимся проходить летний сезон опрессовок без отключения горячей воды», – заявил генеральный директор «Т Плюс».
Внешние факторы не сильно сказались и на реализации проектов в рамках федеральной кампании ДПМ-2. Так, в Перми «Т Плюс» завершила модернизацию мощностей Пермской ТЭЦ-9. На энергоблоке №10 в рамках федерального проекта «Договор о присоединении мощности – 2» (ДПМ-2) компания должна была заменить турбогенераторы и паровой котлоагрегат, а также смонтировать два новых блочных трансформатора. В результате полностью должны были обновиться два энергоблока станции – №9 и №10. Установленная тепловая мощность станции после запуска нового оборудования вырастет до 1103 Гкал/ч, электрическая – до 465 МВт. Объем инвестиций в обновление – свыше 9 млрд руб.
Как сообщил Андрей Вагнер, энергоблок №10 был введен в строй с 1 декабря 2022 года. Изначально его должны были ввести в строй 1 апреля, но планам помешали санкции, разрушившие логистические цепочки, а также смена подрядчика на стройке. Комментируя преодоление западных санкций, генеральный директор компании сказал, что каких-либо серьезных проблем сложившаяся ситуация компании не принесла. Обновленный энергоблок №9 будет запущен в начале 2023 года. Проекты ДПМ-2 будут продолжены, заверил Андрей Вагнер. Так, уже началась модернизация в Ижевске.
Реализация проектов проводится также при поддержке Фонда национального благосостояния. «Т Плюс» доверено 10,5 млрд руб. на развитие тепловых узлов Ижевска, Кстово, Дзержинска, Пензы, Перми, Лысьвы, Кирова, Кирово-Чепецка, Саранска, Первоуральска, Екатеринбурга, Саратова, Балакова, Оренбурга и Инты.
Комментируя работу в Пермском крае, Андрей Вагнер отметил проект, реализация которого началась в 2022 году: модернизация системы теплоснабжения Лысьвы. В рамках заключенного между компанией, муниципалитетом и правительством Пермского края концессионного соглашения инвестор вложит в строительство более 15 блочно-модульных котельных (БМК) 1,6 млрд руб. в течение 15 лет. Андрей Вагнер отметил, что существующая схема теплоснабжения несла определенные риски для города, которые будут исключены после прихода нового оператора.
«Мы позиционируем себя как социально ориентированная компания, и готовы решать проблемы территорий», – так прокомментировал вхождение в проект Андрей Вагнер. Пять новых БМК в Лысьве построены с опережением на год, что позволит уже с 2023 года продолжить обновление системы теплоснабжения Лысьвы ускоренными темпами.
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