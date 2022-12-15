Теплопроходцы

Генеральный директор компании ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер провел традиционную межрегиональную пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы генкомпании в юбилейном 2022 году (энергохолдинг празднует свое 20-летие). В текущем году на российскую энергетику оказывали влияние западные санкции, но «Т Плюс» удалось пройти этот сложный период практически без потерь. Все газовые энергоблоки, построенные на основе западных технологий, были сохранены и работают, отметил на пресс-конференции гендиректор «Т Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Вагнер, генеральный директор ПАО "Т Плюс"

Андрей Вагнер, генеральный директор ПАО "Т Плюс"



Компании также удалось сохранить на высоком уровне прошлого года темпы перекладки тепловых сетей – около 700 км (в 2021 году – 721 км). «Т Плюс» перекладывает в год по 4% общего объема сетей, тогда как в среднем по стране перекладывается 1,2% трубопроводов. «Перекладка сетей снижает риск перерывов в подаче теплоресурсов, а значит, повышает комфорт потребителя», – отметил Андрей Вагнер.

В 2022 году в Перми проведена рекордная кампания по перекладке тех труб, которые были изношены ввиду многолетней эксплуатации, – 71 км во всех районах города. В 2020 году было заменено 30 км теплосетей, в 2021 году – уже 48 км. На развитие тепловых сетей компания только в ходе прошедшей ремонтно-инвестиционной кампании направила свыше 3,4 млрд руб. – беспрецедентные инвестиции.

Это результат перехода Перми к новой модели – ценовой зоне теплоснабжения с 1 января 2022 года, так называемой альткотельной. Это федеральная методика, по ней Минэнерго РФ рассчитывает единый тариф, ежегодный рост которого не превышает предельных значений, установленных регулятором, пояснили в компании.

«Компания за последние три года значительно нарастила инвестиции в модернизацию тепловых сетей и станций регионов. Во многом хороших показателей удалось добиться за счет отнесения 16 городов к ценовым зонам теплоснабжения. Механизм «альткотельной» подтвердил свою эффективность, поэтому считаю, что в перспективе переход на него должен стать обязательным для регионов», – подчеркнул генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

В сложный период, когда в страну с трудом попадают электронные компоненты и технологии, «Т Плюс» не останавливает свой главный проект последних лет – цифровизацию теплоснабжения. Так, в 2022 году завершено концептуальное проектирование проекта «Цифровая станция», он уже внедряется на двух ТЭЦ в Екатеринбурге: Академической и Ново-Свердловской. Внедрение этого проекта помогло снизить потери тепла в Екатеринбурге на 5%, а также повысить полезный отпуск тепла. Цифровое управление подачей тепла позволяет решать эти проблемы. «Уверен, что скоро мы научимся проходить летний сезон опрессовок без отключения горячей воды», – заявил генеральный директор «Т Плюс».

Внешние факторы не сильно сказались и на реализации проектов в рамках федеральной кампании ДПМ-2. Так, в Перми «Т Плюс» завершила модернизацию мощностей Пермской ТЭЦ-9. На энергоблоке №10 в рамках федерального проекта «Договор о присоединении мощности – 2» (ДПМ-2) компания должна была заменить турбогенераторы и паровой котлоагрегат, а также смонтировать два новых блочных трансформатора. В результате полностью должны были обновиться два энергоблока станции – №9 и №10. Установленная тепловая мощность станции после запуска нового оборудования вырастет до 1103 Гкал/ч, электрическая – до 465 МВт. Объем инвестиций в обновление – свыше 9 млрд руб.

Как сообщил Андрей Вагнер, энергоблок №10 был введен в строй с 1 декабря 2022 года. Изначально его должны были ввести в строй 1 апреля, но планам помешали санкции, разрушившие логистические цепочки, а также смена подрядчика на стройке. Комментируя преодоление западных санкций, генеральный директор компании сказал, что каких-либо серьезных проблем сложившаяся ситуация компании не принесла. Обновленный энергоблок №9 будет запущен в начале 2023 года. Проекты ДПМ-2 будут продолжены, заверил Андрей Вагнер. Так, уже началась модернизация в Ижевске.

Реализация проектов проводится также при поддержке Фонда национального благосостояния. «Т Плюс» доверено 10,5 млрд руб. на развитие тепловых узлов Ижевска, Кстово, Дзержинска, Пензы, Перми, Лысьвы, Кирова, Кирово-Чепецка, Саранска, Первоуральска, Екатеринбурга, Саратова, Балакова, Оренбурга и Инты.

Комментируя работу в Пермском крае, Андрей Вагнер отметил проект, реализация которого началась в 2022 году: модернизация системы теплоснабжения Лысьвы. В рамках заключенного между компанией, муниципалитетом и правительством Пермского края концессионного соглашения инвестор вложит в строительство более 15 блочно-модульных котельных (БМК) 1,6 млрд руб. в течение 15 лет. Андрей Вагнер отметил, что существующая схема теплоснабжения несла определенные риски для города, которые будут исключены после прихода нового оператора.

«Мы позиционируем себя как социально ориентированная компания, и готовы решать проблемы территорий», – так прокомментировал вхождение в проект Андрей Вагнер. Пять новых БМК в Лысьве построены с опережением на год, что позволит уже с 2023 года продолжить обновление системы теплоснабжения Лысьвы ускоренными темпами.