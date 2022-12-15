Минздрав Удмуртии: в республике сформирована иммунная прослойка от гриппа

В Удмуртии прививку от гриппа поставили 806 086 жителей, среди которых 196 тыс. детей. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, вакцинировано 53,5% населения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко отметила, что в республике сформирована иммунная прослойка. «Сейчас в медицинских организациях Удмуртии еще остается около 8 тыс. доз вакцин от гриппа, и те, кто еще не успел поставить прививку, могут сделать это до конца декабря. К сожалению, мы видим, что идет подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Вакцинация поможет защитить организм от тяжелого течения гриппа»,— рассказала госпожа Петренко.