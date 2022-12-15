Эпидемия гриппа и ОРВИ началась в Челябинской области

В Челябинской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом оценивается как эпидемическая. По решению оперативного штаба 14 декабря задействован комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ, сообщает пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За 12-13 декабря заболеваемость ОРВИ по всем возрастным группам населения выросла на 25%, в том числе среди взрослых – на 50% и школьников 7-14 лет – на 14%. По данным лабораторных исследований, заболеваемость в настоящее время определяется активной циркуляцией пандемического гриппа А (H1N1).

Комплексный план предусматривает проведение масштабных противоэпидемических мероприятий. Так, руководителям организаций необходимо: обеспечить соблюдение необходимого температурного режима в помещениях, организовать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и проветривания, не пускать в коллективы больных сотрудников, обеспечить работников защитными масками, средствами личной гигиены и дезинфицирующими средствами.

В общественном транспорте, магазинах, культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях вводится усиленный дезинфекционный режим и использование защитных масок сотрудниками в течение рабочего дня. Руководителям образовательных и социальных учреждений рекомендуют ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, по возможности обеспечить использование защитных масок, бесконтактной термометрии и соблюдать дистанцию. В общежитиях вузов вводят карантинные мероприятия. Всем рекомендуют использовать защитные маски при пребывании в местах массового скопления людей.